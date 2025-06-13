Источник: «Балтика» ведет переговоры о трансфере нигерийского форварда Оффора

Нигерийский нападающий болгарского клуба «Арда» Чинонсо Оффор может продолжить карьеру в «Балтике», сообщает Legalbet.

По информации источника, сейчас клубы пытаются сойтись в цене. «Балтика» предлагает за 25-летнего форварда 700 тысяч евро, а в «Арде» хотят заработать на 200 тысяч больше.

В начале июня сообщалось, что в услугах Оффора также заинтересован «Ростов».

Оффор выступает в Болгарии с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Ранее Оффор играл за «Монреаль» и «Чикаго» в МЛС, бельгийский «Зюлте-Варегем», а также за латвийские РФШ и «Даугавпилс».