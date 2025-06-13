13 июня 2025, 21:32

Источник: «Балтика» ведет переговоры о трансфере нигерийского форварда Оффора

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нигерийский нападающий болгарского клуба «Арда» Чинонсо Оффор может продолжить карьеру в «Балтике», сообщает Legalbet.

По информации источника, сейчас клубы пытаются сойтись в цене. «Балтика» предлагает за 25-летнего форварда 700 тысяч евро, а в «Арде» хотят заработать на 200 тысяч больше.

В начале июня сообщалось, что в услугах Оффора также заинтересован «Ростов».

Оффор выступает в Болгарии с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Ранее Оффор играл за «Монреаль» и «Чикаго» в МЛС, бельгийский «Зюлте-Варегем», а также за латвийские РФШ и «Даугавпилс».

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2
 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3
 Локомотив 23 12 8 3 49-32 44
4
 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5
 ЦСКА 23 13 3 7 36-25 42
6
 Спартак 23 12 5 6 37-31 41
7
 Динамо 23 8 7 8 40-33 31
8
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
9
 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10
 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11
 Акрон 23 5 7 11 28-40 22
12
 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
13
 Кр. Советов 23 5 6 12 23-42 21
14
 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15
 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА 1 : 2
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов 2 : 1
4.04 17:30 Динамо – Оренбург 3 : 3
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар 0 : 1
5.04 14:00 Пари НН – Ростов 0 : 1
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика 2 : 2
5.04 19:30 Спартак – Локомотив 2 : 1
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 21 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 21 1 2
Вся статистика

