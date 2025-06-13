Во «Фламенго» заявили, что не ведут переговоров с «Зенитом» по трансферу Жерсона

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Жерсона в «Зенит».

Ранее бразильские СМИ сообщали о возможном трансфере 28-летнего хавбека в российский клуб. По их информации, «Зенит» выплатит отступные за Жерсона после клубного чемпионата мира.

«Мы не ведем никаких переговоров с «Зенитом» по Жерсону. Больше мне нечего сказать о слухах», — сказал Бото «СЭ».

Жерсон в этом сезоне провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2030 года.