Источник: «Ростов» может подписать нигерийского форварда Оффора
«Ростов» согласовал условия контракта с нигерийским нападающим Чинонсо Оффором, сообщает Footy Africa.
По информации источника, 25-летний форвард уже дал согласие на переход в Россию. Сейчас переговоры ведут «Ростов» и болгарский клуб «Арда», которому принадлежит нигериец.
Оффор выступает в Болгарии с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.
Ранее Оффор играл за «Монреаль» и «Чикаго» в МЛС, бельгийский «Зюлте-Варегем», а также за латвийские РФШ и «Даугавпилс».
Источник: Footy Africa
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|1
|2
|16-7
|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
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|
9
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|5
|2
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|
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|2
|4
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|10
|
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
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|9
|0
|3
|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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