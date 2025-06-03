Источник: «Ростов» может подписать нигерийского форварда Оффора

«Ростов» согласовал условия контракта с нигерийским нападающим Чинонсо Оффором, сообщает Footy Africa.

По информации источника, 25-летний форвард уже дал согласие на переход в Россию. Сейчас переговоры ведут «Ростов» и болгарский клуб «Арда», которому принадлежит нигериец.

Оффор выступает в Болгарии с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Ранее Оффор играл за «Монреаль» и «Чикаго» в МЛС, бельгийский «Зюлте-Варегем», а также за латвийские РФШ и «Даугавпилс».