«Зенит» вошел в сотню самых популярных клубов мира в соцсетях
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых популярных клубов мира в социальных сетях.
«Зенит» стал единственной российской командой, попавшей в данный список. Сине-бело-голубые расположились на 68-й позиции. Число подписчиков клуба из Санкт-Петербурга в указанных соцсетях составляет 10,4 миллиона.
Первое место по этому показателю занял «Реал», второе — «Барселона», третье — «Манчестер Юнайтед».
«Зенит» также стал 8-м в рейтинге клубов, не входящих в топ-5 европейских лиг, уступив по числу подписчиков «Галатасараю», «Фенербахче», «Бешикташу», «Аяксу», «Бенфике», «Порту» и «Спортингу».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|Н
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
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|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
|0
|0-0
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Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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