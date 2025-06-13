«Зенит» вошел в сотню самых популярных клубов мира в соцсетях

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых популярных клубов мира в социальных сетях.

«Зенит» стал единственной российской командой, попавшей в данный список. Сине-бело-голубые расположились на 68-й позиции. Число подписчиков клуба из Санкт-Петербурга в указанных соцсетях составляет 10,4 миллиона.

Первое место по этому показателю занял «Реал», второе — «Барселона», третье — «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» также стал 8-м в рейтинге клубов, не входящих в топ-5 европейских лиг, уступив по числу подписчиков «Галатасараю», «Фенербахче», «Бешикташу», «Аяксу», «Бенфике», «Порту» и «Спортингу».