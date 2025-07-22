Источник: «Зенит» согласился продать Вендела в «Аль-Иттихад» за 30 миллионов евро. Игрок отказался от перехода
«Зенит» принял предложение «Аль-Иттихада» по переходу полузащитника Вендела, сообщает журналист Вене Касагранде.
По сведениям источника, петербуржцы согласились продать 27-летнего бразильца за сумму около 30 миллионов евро, однако сам футболист отказался от перехода. Вендел хочет вернуться в Бразилию.
В сезоне-2024/25 Вендел принял участие в 27 матчах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. Его текущий контракт с «Зенитом» действует до лета 2028 года.
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|2
|0
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|6
|
3
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|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
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|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
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|3
|1
|2
|0
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|5
|
7
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|1
|1
|1
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|4
|
8
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|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
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|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
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|1
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|4
|
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|0
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|
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|Ахмат
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|0
|2
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|
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|3
|0
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|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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