Источник: «Зенит» согласился продать Вендела в «Аль-Иттихад» за 30 миллионов евро. Игрок отказался от перехода

«Зенит» принял предложение «Аль-Иттихада» по переходу полузащитника Вендела, сообщает журналист Вене Касагранде.

По сведениям источника, петербуржцы согласились продать 27-летнего бразильца за сумму около 30 миллионов евро, однако сам футболист отказался от перехода. Вендел хочет вернуться в Бразилию.

В сезоне-2024/25 Вендел принял участие в 27 матчах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. Его текущий контракт с «Зенитом» действует до лета 2028 года.