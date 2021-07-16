Глава Hypercube заявил, что после реформ доходы российских клубов вырастут минимум на 13 миллиардов рублей

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что доходы российских клубов увеличатся в случае реформы проведения чемпионата России.

— Команды категории А могут увеличить доходы на 33% по итогу реформ, клубы категории Б на 25% (с 20 до 25 миллиардов рублей), а клубы категории С могут получить дополнительную прибыль плюс 8% (до 13 миллиардов рублей), — сказал Ньювенхейс.

13 июля Российский футбольный союз представил варианты реформ чемпионата России, которые были предложены компанией Hypercube.