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Кавазашвили считает, что Гильерме не стоило обращать внимание на фанатов «Спартака»

21:45
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что вратарю «Локомотива» Гильерме не стоило обращать внимание на болельщиков красно-белых во время игры 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Знаете, сколько мне кричали всего с трибун, когда я играл? Но чем больше кричали, тем спокойнее я становился, — цитирует Кавазашвили RT 13 апреля. — Появлялась некая гордость: получалось, что болельщики готовы были разорвать меня на куски только потому, что я не пропускал.

Вратарь должен быть горд, что вызывает такие эмоции, поэтому Гильерме не стоило обращать внимание на фанатов «Спартака». Маринату ведь после возобновления сезона выглядит блестяще. Он стал лучше выбирать позицию и превратился в настоящего хозяина положения в штрафной. Думаю, сборной России он сейчас очень нужен".

«Спартак» за оскорбления болельщиками Гильерме на расовой почве наказан штрафом в 500 тысяч рублей и одним домашним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22. Сам вратарь дисквалифицирован на два матча.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/852523-kavazashvili-gilerme-fanaty-spartak

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