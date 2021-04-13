Кавазашвили считает, что Гильерме не стоило обращать внимание на фанатов «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что вратарю «Локомотива» Гильерме не стоило обращать внимание на болельщиков красно-белых во время игры 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Знаете, сколько мне кричали всего с трибун, когда я играл? Но чем больше кричали, тем спокойнее я становился, — цитирует Кавазашвили RT 13 апреля. — Появлялась некая гордость: получалось, что болельщики готовы были разорвать меня на куски только потому, что я не пропускал.

Вратарь должен быть горд, что вызывает такие эмоции, поэтому Гильерме не стоило обращать внимание на фанатов «Спартака». Маринату ведь после возобновления сезона выглядит блестяще. Он стал лучше выбирать позицию и превратился в настоящего хозяина положения в штрафной. Думаю, сборной России он сейчас очень нужен".

«Спартак» за оскорбления болельщиками Гильерме на расовой почве наказан штрафом в 500 тысяч рублей и одним домашним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22. Сам вратарь дисквалифицирован на два матча.