Игроки «Локомотива» устроили для Лисаковича прощальный коридор

Футболисты «Локомотива» организовали прощальный коридор для нападающего Виталия Лисаковича, который перешел в казанский «Рубин».

«Так в жизни меня еще никто не принимал и не любил, как болельщики «Локомотива». Хочу поблагодарить их, они всегда в моем сердце. Спасибо за такую огромную поддержку! Так, как они поддерживают команду — это дорогого стоит!» — приводит слова Лисаковича пресс-служба «Локомотива».

? Виталий Лисакович: «Так в жизни меня ещё никто не принимал и не любил, как болельщики «Локомотива». Хочу поблагодарить их, они всегда в моём сердце. Спасибо за такую огромную поддержку! Так как они поддерживают команду — это дорогого стоит!» pic.twitter.com/amDFmOYGo2 — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 22, 2022

Ранее «СЭ» сообщал, что казанский клуб предложил форварду контракт на 3,5 года. Зарплата игрока может составить 600 тысяч евро в первый год, с последующим повышением по 100 тысяч каждый следующий год. Если нападающий сыграет больше 60% матчей, то сумма автоматически увеличится еще на 100 тысяч.

В составе железнодорожников футболист играл с лета 2020 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.