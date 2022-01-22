Цорн: «Было нелегко уговорить Изидора на переход в «Локомотив», но мы смогли найти правильные доводы»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего «Монако» Вилсона Изидора в московский клуб.

«Было нелегко уговорить Изидора на переход в «Локомотив». Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы и Изидор поверил в наш проект. Мы продолжаем работу по подписанию новых игроков, укрепляем линию нападения. К команде уже присоединился Кухта и следующим в списке наших новичков стал французский нападающий из «Монако», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Цорна.

В сезоне-2021/22 Изидор принял участие в 12 матчах «Монако» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Сегодня, 22 января «Локомотив» объявил о заключении с 21-летним французом контракта на 4,5 года.