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Стали известны условия контракта, которые «Рубин» предлагает Лисаковичу

Максим Алланазаров
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Виталий Лисакович.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», «Рубин» предложил нападающему «Локомотива» Виталию Лисаковичу контракт на 3,5 года.

Зарплата игрока может составить 600 тысяч евро в первый год, с последующим повышением по 100 тысяч каждый следующий год. Если нападающий сыграет больше 60% матчей, то сумма автоматически увеличится еще на 100 тысяч.

В нынешнем сезоне 23-летний белорусский футболист сыграл 14 матчей в чемпионате России (4 выхода в старте) и забил 2 гола.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
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8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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