Стали известны условия контракта, которые «Рубин» предлагает Лисаковичу

По информации «СЭ», «Рубин» предложил нападающему «Локомотива» Виталию Лисаковичу контракт на 3,5 года.

Зарплата игрока может составить 600 тысяч евро в первый год, с последующим повышением по 100 тысяч каждый следующий год. Если нападающий сыграет больше 60% матчей, то сумма автоматически увеличится еще на 100 тысяч.

В нынешнем сезоне 23-летний белорусский футболист сыграл 14 матчей в чемпионате России (4 выхода в старте) и забил 2 гола.