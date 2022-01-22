Жиго присоединился к «Спартаку» на сборах в Дубае

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Самюэль Жиго присоединился к команде на сборах в Дубае (ОАЭ).

28-летний француз, который не смог отправиться в Эмираты вместе с одноклубниками из-за болезни, возобновил подготовку ко второй части сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Жиго провел 24 матча за «Спартак» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

«Спартак» проведет в Дубае два сбора, первый длится с 17 по 29 января, второй пройдет с 1 по 12 февраля.