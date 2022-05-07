Ваноли объяснил выбор тактики «Спартака» на матч против «Урала»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил выбор тактики на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1).

«У нас есть качественный игроки в атаке: Промес, Бакаев, Мозес, два отличных нападающих. Выбрали более атакующую тактику. И в первом тайме показали себя значительно лучше.

Но нам было непросто играть на флангах. Квинси и Виктор возвращались после травм. Поэтому потом пришлось вернуться к старой схеме», — сказал Ваноли в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» с 27 очками идет на 14-м месте.