Игорь Кудряшов назанчен спортивным директором «Сочи»

«Сочи» объявил о назначении Игоря Кудряшова на должность спортивного директора клуба.

«Мы рады приветствовать Игоря Владимировича в «Сочи»! Желаем ему продуктивной работы и больших побед вместе с нашей командой!» — говорится в сообщении команды.

До перехода в «Сочи» 57-летний Кудряшов возглавлял отдел селекции в молодежной команде «Локомотива», а с 2019 по 2023 занимал пост заместителя генерального директора в «Пари НН». С 2005 по 2018 год специалист был спортивным директором «Томи».

«Сочи» финишировал на пятом месте в Мелбет-Первой лиге, набрав 57 очков. В стыковых матчах команда победила «Пари НН» (1:2, 3:1) и в следующем сезоне выступит в РПЛ.