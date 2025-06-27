Каррера считает, что Джикия будет успешен в чемпионате Турции

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» высказался о переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».

«Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы добиться успеха и там!» — сказал Каррера «СЭ».

С сентября 2024 года 31-летний защитник выступал за «Химки». В прошедшем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.