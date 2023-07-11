Корнеев не считает предательством переход Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Но нужно следить за языком»

Воспитанник «Спартака» и бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не считает предательством переход полузащитника Хесуса Медины к красно-белым.

«Я не считаю это предательством, так как карьера игрока может развиваться по-разному! Но факт, что нужно следить за своим языком и не делать заявление, что никогда не перейдешь в «Спартак», а в итоге уходишь туда. Звучит не очень мудро!» — сказал Корнеев «СЭ».

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.

«Спартак» объявил о трансфере Медины 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.