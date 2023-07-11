Корнеев не считает предательством переход Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Но нужно следить за языком»
Воспитанник «Спартака» и бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не считает предательством переход полузащитника Хесуса Медины к красно-белым.
«Я не считаю это предательством, так как карьера игрока может развиваться по-разному! Но факт, что нужно следить за своим языком и не делать заявление, что никогда не перейдешь в «Спартак», а в итоге уходишь туда. Звучит не очень мудро!» — сказал Корнеев «СЭ».
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.
«Спартак» объявил о трансфере Медины 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года.
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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|23.07
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