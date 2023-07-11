Кечинов: «Если у Медины в «Спартаке» что-то пойдет не так, болельщики ему все припомнят»
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Для меня это странновато. Думаю, российский футболист никогда бы не перешел из ЦСКА в «Спартак» и обратно. Но, так как это легионер, он этого вообще не понимает. Может, дело в деньгах. Хотя мне видится, что Медина просто почувствовал, что не будет уже играть в стартовом составе в этом сезоне, Федотов не будет делать на него ставку. И он сказал агенту, чтобы тот начинал работу в этом направлении. А может, Медина и знал прекрасно, что Абаскаль в нем заинтересован. Поэтому все так и произошло. Хотя ситуация, повторюсь, резонансная», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.
Также он предположил, как болельщики красно-белых воспримут новичка.
«Думаю, абсолютно спокойно. Да и в любом случае все будет определять его игра. Если он начнет играть ярко, результативно, будет помогать команде, его примут нормально. А вот если что-то пойдет не так, то болельщики ему припомнят все», — добавил специалист.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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