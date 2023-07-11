Агент Санчеса ответил, на какой стадии находятся переговоры по трансферу игрока в «Спартак»
Агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».
«Информация о том, что Санчес близок к переходу в «Спартак»? Нет, никакой близости нет. Как я понимаю, «Спартак» сейчас плотно общается с «Тоттенхэмом», но не с нами. По результатам общения клубов мы получим ответ и будем думать», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».
Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.
Защитник выступает за английский клуб с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 колумбиец провел 24 матча за «шпор» и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Источник: Евро-Футбол.Ру
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