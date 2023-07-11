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Сегодня, 09:07

Агент Санчеса ответил, на какой стадии находятся переговоры по трансферу игрока в «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

«Информация о том, что Санчес близок к переходу в «Спартак»? Нет, никакой близости нет. Как я понимаю, «Спартак» сейчас плотно общается с «Тоттенхэмом», но не с нами. По результатам общения клубов мы получим ответ и будем думать», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.

Защитник выступает за английский клуб с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 колумбиец провел 24 матча за «шпор» и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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