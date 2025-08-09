ЦСКА — «Рубин»: Круговой, Обляков, Даку начнут матч с первых минут

ЦСКА и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 15.45 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Дивеев, Лукин, Гайич, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Алеррандро.

Запасные: Тороп, Баровский, Рядно, Бандикян, Мусаев, Абдулкадыров, Койта, Сериков, Пономарчук, Верде.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Безруков, Иву, Ходжа, Юкич, Шабанхаджай, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Нижегородов, Рожков, Иванов, Апшацев, Йочич, Ломовицкий, Васильев, Зотов, Чумич, Мукба.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».