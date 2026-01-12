Кисляк — о Баринове: «Хотел бы видеть в ЦСКА такого игрока»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что хотел бы видеть в армейском клубе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

В понедельник агент Баринова Владимир Кузьмичев заявил «СЭ», что переговоры о переходе 29-летнего футболиста в ЦСКА продолжаются.

«Дмитрий — очень хороший игрок для любого клуба в России. Болельщики ждут, что центр поля Кисляк — Обляков — Баринов будет очень мощным? Пока не могу прогнозировать. Сегодня — так, завтра — иначе. Но хотел бы видеть в ЦСКА такого игрока, как Баринов. Он и человек, и футболист хороший. Дмитрий уже много лет доказывает свою состоятельность», — цитирует Кисляка Sport24.

Ранее Баринов вошел в состав «Локомотива» на зимние сборы. По словам главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова, в клубе рассчитывают, что Баринов проведет весну в «Локомотиве».

Баринов выступает за первую команду «Локо» с 2015 года. В этом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026-го у полузащитника заканчивается контракт с железнодорожниками.