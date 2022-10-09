Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

9 октября, 15:16

Игорь Денисов: «Катастрофа в «Локомотиве». Надо пригласить Семина главным, Пашинина помощником»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Игорь Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением о ситуации в московском клубе. По его мнению, команда улучшит результаты в случае возвращения Юрия Семина на пост главного тренера.

«К сожалению, в последнее время я особо не следил за нашей лигой, но даже до меня стала доходить информация о катастрофе в «Локомотиве», потому что стало происходить нечто из ряда вон выходящее. К сожалению, без слез я не смог на все это смотреть. Каждый матч все хуже и хуже, хуже и хуже. Поэтому, если вы спрашиваете о том, что сейчас делать — надо 100 процентов стабилизировать ситуацию, надо пригласить Палыча главным, Пашинина помощником, как это и было у них. Это супер, по моему мнению, тандем: один без другого сложно будет существовать», — сказал Денисов «СЭ».

Экс-игрок «Зенита», «Анжи» и «Динамо», который стал чемпионом России-2017/18 в составе «Локо», также добавил: «Безусловно, Семин наладит в этом году игру. А в следующем они будут бороться за призовые места. Состав хороший, но отсутствует тренер. Команда без головы. Я провел несколько прекрасных лет в этом клубе, очень сильно переживаю. Если придет Семин и Пашинин — буду изо всех сил поддерживать и болеть. Все, что происходило в последнее время — это провал и бардак. Такого в клубе быть не должно«.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» проиграл «Сочи» в гостевом матче 12-го тура (0:4) и потерпел пятое подряд поражение в чемпионате России. После игры московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

После 12 матчей «Локомотив» с 9 очками идет в зоне стыковых игр, команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Денисов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
21
18
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Широков: «Качество игры в матче «Ростов» — «Краснодар» было невысоким, много брака»
Терюшков — об уходе из «Химок»: «Я остаюсь преданным болельщиком команды»
Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича
Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»
Колосков рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Непомнящий: «Баринов имеет право и на более жесткие высказывания»
Орещук считает, что Лоськов и Пашинин найдут общий язык с Галактионовым в «Локомотиве»
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию о согласованном контракте Галактионова с «Локомотивом»
Источник: «Локомотив» согласовал трехлетний контракт с Галактионовым
Керк заявил, что расстроен из-за ухода Цорна из «Локомотива»
Хабаров — о приглашении в «Локомотив»: «Со мной никто не связывался»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коваленко рассказал о стычке в перерыве матча «Спартак» — «Крылья Советов»

«Спартак» — «Крылья Советов»: гости сравняли счет
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости