Игорь Денисов: «Катастрофа в «Локомотиве». Надо пригласить Семина главным, Пашинина помощником»
Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением о ситуации в московском клубе. По его мнению, команда улучшит результаты в случае возвращения Юрия Семина на пост главного тренера.
«К сожалению, в последнее время я особо не следил за нашей лигой, но даже до меня стала доходить информация о катастрофе в «Локомотиве», потому что стало происходить нечто из ряда вон выходящее. К сожалению, без слез я не смог на все это смотреть. Каждый матч все хуже и хуже, хуже и хуже. Поэтому, если вы спрашиваете о том, что сейчас делать — надо 100 процентов стабилизировать ситуацию, надо пригласить Палыча главным, Пашинина помощником, как это и было у них. Это супер, по моему мнению, тандем: один без другого сложно будет существовать», — сказал Денисов «СЭ».
Экс-игрок «Зенита», «Анжи» и «Динамо», который стал чемпионом России-2017/18 в составе «Локо», также добавил: «Безусловно, Семин наладит в этом году игру. А в следующем они будут бороться за призовые места. Состав хороший, но отсутствует тренер. Команда без головы. Я провел несколько прекрасных лет в этом клубе, очень сильно переживаю. Если придет Семин и Пашинин — буду изо всех сил поддерживать и болеть. Все, что происходило в последнее время — это провал и бардак. Такого в клубе быть не должно«.
В субботу, 8 октября, «Локомотив» проиграл «Сочи» в гостевом матче 12-го тура (0:4) и потерпел пятое подряд поражение в чемпионате России. После игры московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
После 12 матчей «Локомотив» с 9 очками идет в зоне стыковых игр, команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1