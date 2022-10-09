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9 октября, 15:09

Коваленко рассказал о стычке в перерыве матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Мария Гусева
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал о стычке в перерыве матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Провоцировали, стычка небольшая. Кто с кем? Не увидел», — сказал Коваленко в эфире канала «Матч Премьер».

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров и спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко получили по желтой карточке за инцидент. Как сообщает один из комментаторов матча Тимур Журавель, предупреждения получили по 2 человека из каждой команды.

Встреча проходит в Москве на «Открытие Банк Арене».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Александр Коваленко
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