Коваленко рассказал о стычке в перерыве матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал о стычке в перерыве матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Провоцировали, стычка небольшая. Кто с кем? Не увидел», — сказал Коваленко в эфире канала «Матч Премьер».

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров и спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко получили по желтой карточке за инцидент. Как сообщает один из комментаторов матча Тимур Журавель, предупреждения получили по 2 человека из каждой команды.

Встреча проходит в Москве на «Открытие Банк Арене».