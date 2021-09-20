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Иван Игнатьев назвал причину низкой результативности в «Рубине»

23:03
Иван Игнатьев. Фото ФК «Рубин».
Иван Игнатьев. Фото ФК «Рубин».
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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев постарался объяснить, почему не может похвастаться высокой результативность в команде из Казани.

«Тренировки поменялись, это понятно, потому что тренер другой. У каждого свои принципы, свои требования. Повлияло ли это как-то на меня? Может быть, потому что долгую часть своей карьеры я провел в академии «Краснодара», где начиная от самого юного возраста выстраивается определенная модель, определенная философия и это философия переходит в основную команду. Здесь мне просто приходится перестраиваться, учиться чему-то новому», — сказал Игнатьев ТАСС.

Он отметил, что в дальнейшем этот опыт даст ему только плюсы, даже если сейчас многие видят минусы. По мнению футболиста, он сейчас находится в хорошей физической форме.

«Такой момент в жизни, что не забивается. Я ничего такого не делаю, чтобы что-то плохое происходило. Просто так получается, не летит мяч в ворота. Стараюсь отрабатывать навыки свои, чтобы начать забивать», — рассказал нападающий «Рубина».

Игнатьев перешел в «Рубин» из «Краснодара» в 2019 году. С тех пор он провел за казанцев в чемпионате России 32 матча и забил 3 мяча.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12461329

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Иван Шитик все материалы автора

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