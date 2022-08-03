Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:35

Акинфеев отреагировал на высказывания Сафонова о лучшем вратаре России

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, как воспринял слова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова о лучшем вратаре России.

23-летний россиянин заявил: «Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас я его не назову лучшим. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают уровень своей подготовки лучше. Я в том числе? Думаю, да».

«Ну а мне на что обижаться? У каждого свое мнение, — сказал Акинфеева в интервью пресс-службе сборной России. — Читать кого-то, слушать кого-то. За мою жизнь столько всего было. Сафонов, думаю, умный парень. Эти слова Матвея кто-то воспринимает так, кто-то по-другому, а я никак не воспринимаю. Я сделал в сборной то, что мог, сделал в своей карьере то, что мог, то, что мне боженька дал, то, что я своими ногами заработал. Если у него будет лучше — пожалуйста».

36-летний вратарь выступал за сборную России с 2003 по 2018 год. В составе национальной команды он выиграл бронзовые медали чемпионата Европы — 2008, а также дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России и один раз — Кубок УЕФА.

Источник: https://youtu.be/crDwoir9or0
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Капа с Валей Карнавал, спор Дацика и Монсона: кто из них больше русский
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Сутормин: «Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата»
Промес объяснил удачную игру «Спартака» в матче против «Оренбурга»
Баринов не будет оштрафован «Локомотивом» за удаление в матче с «Зенитом»
Абаскаль уже не повторил в «Спартаке» ошибок Витории и Кононова. Испанец пошел по пути Тедеско
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»
Хачатурянц ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Каррера о встрече с Семаком в ресторане: «Это особенный человек и великий тренер»
Магомед Адиев может возглавить «Урал»
Вундеркинд из Уругвая, дебютировавший в финале мечты. Кто такой Хоакин Соса, которого подписал ЦСКА
Газзаев считает, что для платных обращений в ЭСК у российских судей низкая квалификация
Салихова о платном обращении в ЭСК: «Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой?»
В «Трабзонспоре» назвали спекуляцией информацию об интересе к Ловрену
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший футболист «Зенита» Угаров считает, что покупка Малкома обошлась клубу дешево

Смородская о платных обращениях в ЭСК РФС: «Деньги должный пойти на обучение судей!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости