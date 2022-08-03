Акинфеев отреагировал на высказывания Сафонова о лучшем вратаре России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, как воспринял слова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова о лучшем вратаре России.

23-летний россиянин заявил: «Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас я его не назову лучшим. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают уровень своей подготовки лучше. Я в том числе? Думаю, да».

«Ну а мне на что обижаться? У каждого свое мнение, — сказал Акинфеева в интервью пресс-службе сборной России. — Читать кого-то, слушать кого-то. За мою жизнь столько всего было. Сафонов, думаю, умный парень. Эти слова Матвея кто-то воспринимает так, кто-то по-другому, а я никак не воспринимаю. Я сделал в сборной то, что мог, сделал в своей карьере то, что мог, то, что мне боженька дал, то, что я своими ногами заработал. Если у него будет лучше — пожалуйста».

36-летний вратарь выступал за сборную России с 2003 по 2018 год. В составе национальной команды он выиграл бронзовые медали чемпионата Европы — 2008, а также дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России и один раз — Кубок УЕФА.