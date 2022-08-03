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Судейство

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Смородская о платных обращениях в ЭСК РФС: «Деньги должный пойти на обучение судей!»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов.

«Если много обращений, комиссия перегружена. Если обращение в ЭСК будет платным, то лишний раз клубы не будут подавать заявление на рассмотрение незначительного эпизода. Если ошибка судьи признается, то платеж должен возвращаться клубу однозначно. Но данную схему нужно отработать, чтобы все понимали, как она работает. Деньги должны пойти на обучение судейского корпуса и на повышение квалификации наших арбитров», — сказал Смородская корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными. Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.

Футбол
РПЛ
Ольга Смородская
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