Бывший футболист «Зенита» Угаров считает, что покупка Малкома обошлась клубу дешево

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что покупка форварда Малкома у «Барселоны» обошлась клубу из Санкт-Петербурга дешево.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» 3 года назад за 40 миллионов евро.

«Я не видел и не слышал Малкома, когда он был в «Барселоне». Может, он играл за вторую команду? Он забивал за «Барсу» в Лиге чемпионов? Тогда он дешево «Зениту» обошелся. Если футболист играет в «Барселоне» и даже там голы забивает, то он явно ниже 60 миллионов не стоит. Поэтому это все же удачная сделка для «Зенита».

Оценить эту сделку с точки зрения результатов, а не финансов? Мы должны оценивать любого иностранного футболиста, который переходит в российский клуб, по его выступлениям в еврокубках. Малком сыграл в Лиге чемпионов всего 9 матчей из 18 и у него всего одно голевое действие. О какой помощи Малкома в Лиге чемпионов мы можем говорить? Вспомните прошлых легионеров «Зенита»: Халка, Данни. Они регулярно играли в еврокубках и приносили результат. Вот этих людей надо вспоминать, а не футболиста, который становится пока только чемпионом страны», — приводит «Спорт день за днем» слова Угарова.

За все время Малком принял участие в 79 матчах «Зенита», на его счету 17 голов и 18 результативных передач. В составе команды 25-летний бразилец по три раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок России, а также один раз становился обладателем Кубка России.