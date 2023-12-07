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Игнатьев считает, что «Краснодар» останется лидером после 18-го тура РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, какой будет игра «Краснодара» и ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ.

«Многие ожидают, что «Краснодар» уйдет в отпуск на первом месте. Но ему будет противостоять команда, которая хорошо решает стоящие перед ней задачи и при этом имеет достаточно квалифицированных футболистов. Единственное, москвичи не всегда отрабатывают в обороне. И это не только защитники. Армейцы с большим желанием атакуют, чем обороняются. Поэтому я думаю, что «быки» так и останутся во главе таблицы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Матч между командами пройдет 10 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 28 очков и пятая строчка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005498064_krasnodar_ostanetsya_na_vershine_boris_ignatev_vyiskazalsya_o_glavnom_matche_18-go_tura_rpl
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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