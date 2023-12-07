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Сегодня, 21:59

В «Локомотиве» показали, как выглядит поле на стадионе перед матчем с «Уралом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«РЖД Арена».
Фото ФК «Локомотив»

Главный агроном «Локомотива» Владислав Лысенко рассказал о состоянии поля на «РЖД Арене» перед матчем 18-го тура РПЛ против «Урала».

«Мы рассчитываем на то, что завтра проблем не будет. Ожидаем, что будут сильные морозы, что лист постепенно будет становиться хрустальным — в прямом и переносном смысле, то есть на нем будет появляться иней, будет стекленеть. Надеемся, что ничего не помешает тому, чтобы футбол состоялся», — приводит сайт железнодорожников слова Лысенко.

«Локомотив» на своем поле примет «Урал» в пятницу, 8 декабря. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. В предыдущем туре красно-зеленые на «РЖД Арене» обыграли «Зенит» (3:1).

После 17 туров команда Михаила Галактионова с 28 очками занимает шестое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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Игнатьев считает, что «Краснодар» останется лидером после 18-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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