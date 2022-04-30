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«Это позор, мы боремся за выживание — это реальность». Игнатьев — о разгроме «Рубина»

Игнатьев назвал разгром «Рубина» позором
Роман Шишов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев подвел итоги поражения от «Сочи» (0:6) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

— Хочется извиниться в первую очередь перед болельщиками за эту ужасную игру. Это позор, — цитирует Игнатьева Metaratings.ru. — Но видимо это наш уровень мастерства, что мы так сыграли безобразно. Надо сделать выводы, двигаться дальше, потому что осталось три тура, сейчас нет времени расстраиваться, плакать, паниковать, просто нужно собраться на оставшиеся матчи.

— Впереди «Урал», «Уфа», сильный «Локомотив». Какие ожидания? Как ощущается на команде риск вылета из Премьер-лиги?

— Вы видите по игре. У нас много молодых ребят неопытных, некоторые вообще недавно в РПЛ, мы боремся, к сожалению, за выживание. Надо это признать, это реальность. Надо объединиться, разговаривать, пережить всем вместе этот момент.

— Вы сейчас, наверное, самый опытный игрок, как вообще чувствуете слова Слуцкого, который после кубкового поражения сказал: «Это не команда, а группа игроков». Насколько вам трудно такое слышать?

— Знаете, многие говорили и говорят про нас разные вещи. Мы должны правильно реагировать на эту информацию, тем более от нашего главного тренера. Нужно выходить на поле, доказывать своей игрой и показывать результат.

— Страх вылета из РПЛ есть?

— Просто мы понимаем, что все команды относительно рядом, любая команда может вылететь и бороться за стыки. Конечно, многие думают об этом, но после такой ужасной игры хочется просто побыть наедине с собой, разобраться, пережить этот момент и готовиться к следующему туру. Сейчас, повторюсь, нет времени горевать.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-posle-0-6-ot-sochi-my-boremsya-za-vyzhivanie-nado-eto-priznat-eto-realnost-1257058/

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Реал 1
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18%

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1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
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Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Владислав Игнатьев
ФК Рубин (Казань)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Рубин – Сочи
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 - : -
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 - : -
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