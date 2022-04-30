Башкиров ответил на вопрос о возможном возвращении в «Рубин»

Бывший полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.

— Воздержусь от любых комментариев, тем более по игре «Рубине».

— В Казани вы в качестве игрока, болельщика «Рубина»?

— Я здесь как человек.

— Что делаете тут?

— Тренируюсь.

— На базе «Рубина»?

— Да, клуб дал возможность работать у себя на базе.

— Разговоры о возвращении в команду были?

— Нет, — приводит слова Башкирова Metaratings.ru.

Башкиров выступал за казанцев с 2019-го по 2020-й год. 25 апреля появилась информация, что он прибыл в расположение «Рубина» после ухода из польского клуба «Заглембе».

Рубин занимает 11-е место и находится в одном очке от зоны стыковых матчей.