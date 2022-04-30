Ротенберг заявил, что продолжит финансировать «Сочи» в следующем сезоне

Бизнесмен Борис Ротенберг рассказал, что продолжит финансировать «Сочи» в следующем сезоне.

«Ни в коем случае не брошу клуб. Если не будет никакого катаклизма, финансирование останется на уровне. К тому же все наши легионеры хотят оставаться в клубе», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 27 матчах 49 очков.