Игнатьев оценил шансы «Локомотива» на победу в матче с ЦСКА
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
«Я вижу некие изменения в стане «Локомотива». Ведь не секрет, что с приходом новых людей, меняется ситуация, она становится более насыщенной. Игрокам хочется понравиться новому тренерскому штабу и новым руководителям, потому что в состав будут вноситься какие-то коррективы. Другое дело, что это командная игра. За короткое время сложно что-то творческое создать, но игроки будут стремиться. У команды есть посредственные футболисты, есть те, кто не должен играть в «Локомотиве», но есть те, кто готов со всех точек зрения противостоять ЦСКА.
Армейцы тоже не блещут результатами, у них нет стабильности. При этом понятно, как они играют и кто должен быть на поле. ЦСКА ближе к положительному результату. Но я не стал бы говорить со стопроцентной уверенностью, что ЦСКА победит. Конечно, на чистом листе они ближе к такому результату», — приводит Betonmobile слова Игнатьева.
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2