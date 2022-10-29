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Игнатьев оценил шансы «Локомотива» на победу в матче с ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

«Я вижу некие изменения в стане «Локомотива». Ведь не секрет, что с приходом новых людей, меняется ситуация, она становится более насыщенной. Игрокам хочется понравиться новому тренерскому штабу и новым руководителям, потому что в состав будут вноситься какие-то коррективы. Другое дело, что это командная игра. За короткое время сложно что-то творческое создать, но игроки будут стремиться. У команды есть посредственные футболисты, есть те, кто не должен играть в «Локомотиве», но есть те, кто готов со всех точек зрения противостоять ЦСКА.
Армейцы тоже не блещут результатами, у них нет стабильности. При этом понятно, как они играют и кто должен быть на поле. ЦСКА ближе к положительному результату. Но я не стал бы говорить со стопроцентной уверенностью, что ЦСКА победит. Конечно, на чистом листе они ближе к такому результату», — приводит Betonmobile слова Игнатьева.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-obyasnil-pochemu-lokomotiv-postaraetsya-pobedit-tsska

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Локомотив
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29%

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ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
0
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
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13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
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16
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