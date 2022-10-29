«Динамо» — «Химки»: игрок хозяев Муми Нгамале открыл счет в матче
Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против «Химок» — 1:0.
Он забил на 11-й минуте. Вратать «Химок» Виталий Гудиев ошибся в передаче, отдав мяч прямо в ноги Нгамале. Камерунец после перехвата вошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот.
Для Нгамале это первый гол за «Динамо».
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Динамо – Химки
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Ахмат – Ростов
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|29.10
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|
Локомотив – ЦСКА
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|30.10
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|
Кр. Советов – Н. Новгород
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|30.10
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|
Сочи – Урал
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