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Сегодня, 14:27

Николай Рассказов помог закрыть сбор на протез для 13-летнего болельщика «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов помог закрыть сбор на протез предплечья для 13-летнего болельщика красно-белых Тимофея Лапеко.

Рассказов внес остаток средств, необходимых для покупки современного протеза для подопечного фонда «Спартак — детям».

«Теперь тринадцатилетнего футболиста и нашего преданного болельщика ждет долгожданное протезирование. Мы искренне благодарим Колю за помощь и, конечно, с нетерпением ждем Тимофея на стадионе красно-белых!» — говорится в заявлении на сайте фонда «Спартак — детям».

Николай Рассказов — воспитанник «Спартака». В сезоне-2022/23 он забил 1 гол в 9 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Источник: https://spartakforkids.com/news/2654/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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 11
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Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

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