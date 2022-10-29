Николай Рассказов помог закрыть сбор на протез для 13-летнего болельщика «Спартака»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов помог закрыть сбор на протез предплечья для 13-летнего болельщика красно-белых Тимофея Лапеко.

Рассказов внес остаток средств, необходимых для покупки современного протеза для подопечного фонда «Спартак — детям».

«Теперь тринадцатилетнего футболиста и нашего преданного болельщика ждет долгожданное протезирование. Мы искренне благодарим Колю за помощь и, конечно, с нетерпением ждем Тимофея на стадионе красно-белых!» — говорится в заявлении на сайте фонда «Спартак — детям».

Николай Рассказов — воспитанник «Спартака». В сезоне-2022/23 он забил 1 гол в 9 матчах за красно-белых во всех турнирах.