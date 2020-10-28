Хвича Кварацхелия: «Был такой разговор, что если я не подпишу контракт с «Локомотивом», то меня даже выселят из гостиницы»

Бывший полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия рассказал, как был обставлен его уход в «Рубин».

— Я был на сборе в Австрии. Мне позвонил агент и рассказал о предложении «Рубина», — сказал Кварацхелия в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Я ответил: «Хочу только играть в футбол. Ты сам реши, что будет для меня лучше». Он назвал «Рубин».

Был такой разговор, что если я не подпишу контракт с «Локомотивом», то меня даже выселят из гостиницы.

Мне объясняли, что у Миранчука тоже была такая ситуация. Но он остался и стал лидером «Локо». Но я видел свою ситуацию по-иному. Думаю, Юрий Павлович Семин понимает, почему я так поступил. И согласен с моим решением.

Мне было обидно такое отношение. Но я не сказал ни одного плохого слова в их адрес.