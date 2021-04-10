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Хван Ин Бом восстановился после травмы и попал в заявку на матч с «Ростовом»

18:01
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Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом восстановился после полученного повреждения ахиллова сухожилия. Он попал в заявку на матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».

Впервые за 114 дней Ин Бом возвращается в заявку «Рубина».

Хавбек в нынешнем сезоне провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча.

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