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«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд

17:53
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«Ростов» примет «Рубин» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Мухин, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Хашимото, Обухов, Саплинов.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Зуев, Самошников, Мусаев, Йевтич, Абильдгор, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Бакаев, Суриков, Пухаев, Хван Ин Бом, Игнатьев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Ростов — Рубин

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