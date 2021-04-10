«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд
«Ростов» примет «Рубин» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Мухин, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Хашимото, Обухов, Саплинов.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Зуев, Самошников, Мусаев, Йевтич, Абильдгор, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Бакаев, Суриков, Пухаев, Хван Ин Бом, Игнатьев.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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