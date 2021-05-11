Бывший судья Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» оценил работу арбитра Владислава Безбородова на матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки» (2:1).

«Пенальти били — значит был. Ларссон, может, до мяча и не дотягивался. Мяч непредумышленно летел в сторону ворот, и защитник по нечаянности сыграл рукой. Таковы правила, это пенальти. Гол «Химок? Идову не хотел играть рукой, подыгрыша не было. В этом эпизоде не нужно было останавливать игру. По красной карточке тоже вопросов нет. Безбородов вчера не потерял контроль над игрой. Большое количество карточек тоже соответствовало напряжению матча. Уверенная работа. Побольше бы таких арбитров. Опыт приходит с годами», — сказал Хусаинов «СЭ».

В первом тайме главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил с поля полузащитника «Химок» Максима Глушенкова за то, что тот ударил шипами защитника красно-белых Айртона. Во втором тайме судья назначил пенальти в ворота «Химок» после подсказки ВАР.

(Владимир Пушкарев)