На 50-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Химки» арбитр Владислав Безбородов не увидел, что Егор Данилкин правой рукой остановил мяч, посланный Джорданом Ларссоном. Произошло это в штрафной площади подмосковной команды — следовало назначить 11-метровый удар, однако судья этого не сделал.

В его действия вмешались видеоассистенты Николай Волошин и Николай Еремин. Они провели проверку и предложили Безбородову посмотреть видеозапись. После этого рефери назначил пенальти. При этом он не вынес Данилкину предупреждение, которое для игрока «Химок» стало бы вторым. Возможно, он не посчитал, что мяч летел в ворота. В противном случае решение судьи ошибочное.

(Александр Бобров)