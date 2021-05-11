Федун допустил связь нападения на медиадиректора «Спартака» с его работой

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что будет делать клуб в связи с нападением на сотрудника Антона Фетисова.

«Я знаю, что у него черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Мы надеемся, что виновные будут найдены. Есть ли связь с профессиональной деятельностью — пока непонятно. Но такую версию мы тоже не исключаем», — цитирует Федуна РБК.

Вопрос, сотрудничает ли клуб со следствием, Федун переадресовал к управляющему директору Евгению Мележикову.

«Я не занимаюсь операционной деятельностью», — добавил Федун.

Напомним, 9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой.