Федун допустил связь нападения на медиадиректора «Спартака» с его работой
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что будет делать клуб в связи с нападением на сотрудника Антона Фетисова.
«Я знаю, что у него черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Мы надеемся, что виновные будут найдены. Есть ли связь с профессиональной деятельностью — пока непонятно. Но такую версию мы тоже не исключаем», — цитирует Федуна РБК.
Вопрос, сотрудничает ли клуб со следствием, Федун переадресовал к управляющему директору Евгению Мележикову.
«Я не занимаюсь операционной деятельностью», — добавил Федун.
Напомним, 9 мая директор департамента по связям с общественностью красно-белых Фетисов был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой.
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