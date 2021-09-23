Колосков: «Чем Перейра лучше Кашшаи? Нужен российский специалист»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Витора Перейры на пост главы департамента судейства РФС.

«Судейская тема мне не очень близка. Я не понимаю, почему ушел Виктор Кашшаи. Это было странное решение, на мой взгляд. В чем Перейра лучше Кашшаи? Витор уже заявил сегодня, что уровень судей в России очень высокий. А откуда он знает наших судей? Я не уверен в том, что он проанализировал всех наших арбитров. Он примерно год будет только знакомиться со всеми. Именно по этой причине моя позиция такова: нужен российский специалист», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

64-летний экс-арбитр ФИФА работал на матчах ЧМ 1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е.