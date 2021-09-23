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Клаудиньо: «Те, кто считает РПЛ слабой лигой, плохо разбираются в футболе»

21:59
Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением об уровне Тинькофф РПЛ.

— Многие из тех, кто не знает российскую лигу хорошо, говорят, что для такого игрока, как вы, играть здесь — это пустая трата времени. Что вы можете ответить таким людям и что вы думаете о российской лиге в целом.

— Те, кто так говорит, плохо разбираются в футболе, если честно. Я играю в очень сильной лиге, в команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Уже одно это многое говорит о лиге и о команде. Факты говорят сами за себя, поэтому мне не нужно ничего говорить. Я просто знаю, что я очень счастлив быть здесь. Моя мечта сбылась. Моя цель — помочь команде показать хороший результат в Лиге чемпионов и продолжить серию побед в чемпионате России. Ради этого я пришел сюда, — цитирует бразильца Yahoo! Esportes.

24-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Зенит» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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Евгений Петров все материалы автора

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