Тренер «Спартака» Карседо — о переносе матча с «Сочи»: «Никаких оправданий»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал перенос матча 19-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

— Насколько сильно на вас и на команде сказалась ситуация с переносом матча?

— Мы, конечно, хотели, чтобы матч состоялся как можно раньше, когда поняли ситуацию. В воскресенье было бы идеально сыграть. У нас следующий матч с «Динамо» достаточно скоро. При таких обстоятельствах ничего нельзя было поделать. Матч был перенесен. По времени тоже хотели как можно раньше, но договорились на 15.00. Теперь команде нужно будет вернуться в Москву и готовиться к матчу с «Динамо». Поэтому никаких оправданий. Мы рады, что победили и взяли три очка.

Встреча должно была состояться 1 марта, но была перенесена из-за объявления беспилотной опасности на территории Сочи.

Матч FONBET Кубка России против «Динамо» пройдет 5 марта на «ВТБ Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.