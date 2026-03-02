Осинькин: «У «Спартака» стала лучше подготовка атаки. Он показал не максимальный уровень игры»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после поражения от «Спартака» (2:3) в 19-м туре РПЛ оценил изменения в игре красно-белых.

Матч стал для «Спартака» первым под руководством нового главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

— Увидели что-то новое в игре «Спартака»?

— Мы в Москве? Понятно, «Спартак» приехал. Могу сказать, что у него стала лучше подготовка атаки. Игроки лучше перестраиваются в атакующих действиях, из которых им удобно взаимодействовать. У них много качественных футболистов, поэтому игру они могут строить по-разному. Скажу, что деталей много. Но они находятся в поиске. Это не пик того, что они показали, не максимальный уровень игры, — сказал Карседо на пресс-конференции.

«Спартак» с 32 очками занимает шестое место в РПЛ. «Сочи» (9 очков) остается последним в турнирной таблице.

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