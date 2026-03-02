Карседо: «Хотелось бы вернуться к старому футболу и прибегать к ВАР только в самые важные моменты»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после победы над «Сочи» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

— Арбитры очень часто смотрят повторы. Влияет ли это на ход игры?

— Уровень судейства достаточно хороший в целом по матчу. Смотрел другие игры тура. Решения, которые принимались, были достаточно хорошими, на мой взгляд, правильными. По вмешательству ВАР действительно думаю, что этого слишком много. Мое скромное мнение: хотелось бы вернуться к старому футболу и прибегать к ВАР только в самые важные моменты.

— В современном футболе сложился тренд на насыщение штрафной при угловых, как, например, у лондонского «Арсенала». «Спартак» разыгрывал накоротке — мы будем видеть такое регулярно?

— В современном футболе эти детали очень важны. На стандартах, на угловых тоже. Мы сегодня забили гол после ввода из аута. Все эти опции наигрываем. При угловом есть вариант прямой подачи в штрафную, есть и вариант, когда мы хотим выманить соперника, разыграв мяч. Важно иметь в своем арсенале разные варианты, а также обращать большое внимание на розыгрыш стандартных положений, чтобы адаптироваться к сопернику, — сказал Карседо на пресс-конференции.

«Спартак» с 32 очками занимает шестое место в РПЛ. «Сочи» (9 очков) остается последним в турнирной таблице.

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