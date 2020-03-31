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«Хожу вверх-вниз по лестнице, колю дрова». Чем Евсеев занимается во время карантина в Мытищах

07:45
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как он проводит время в своем доме в Мытищах. Сезон в Тинькофф — чемпионате России прерван из-за пандемии коронавируса с 17 марта.

— Я нахожусь в своем доме в Мытищах, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — Периодически хожу вверх-вниз по лестнице, кручу велосипед и пытаюсь следить за собой. Колю дрова. Поэтому все группы мышц задействованы.

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 27 очков в 22 матчах.

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