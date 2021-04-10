«Химки» — «Тамбов»: подозреваемые в игре на ставках футболисты тамбовчан попали в заявку на матч
Стали известны составы «Химок» и «Тамбова» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.
В запас гостей попали Дмитрий Герман и Александр Еркин, которых подозревают в игре на ставках. 8 апреля сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дела игроков 15 апреля.
Матч «Химки» — «Тамбов» состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, К. Алиев, Глушенков.
«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, А. Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Климов.
Запасные: Сямук, Кайков, Гигашвили, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Чабанов, Герман, Минаев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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