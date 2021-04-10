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«Химки» — «Тамбов»: подозреваемые в игре на ставках футболисты тамбовчан попали в заявку на матч

13:00
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Стали известны составы «Химок» и «Тамбова» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.

В запас гостей попали Дмитрий Герман и Александр Еркин, которых подозревают в игре на ставках. 8 апреля сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дела игроков 15 апреля.

Матч «Химки» — «Тамбов» состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, К. Алиев, Глушенков.

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Мартынов, Бавин, А. Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов, Климов.

Запасные: Сямук, Кайков, Гигашвили, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Аванесян, Чабанов, Герман, Минаев.

Химки — Тамбов

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