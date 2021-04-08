Комитет по этике 15 апреля рассмотрит дело футболистов «Тамбова», подозреваемых в игре на ставках
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что рассмотрение дела об игре двух футболистов «Тамбова» на ставках запланировано на 15 апреля.
— Да, комитет рассмотрит этот вопрос. Заседание наметили предварительно на 15-е число.
— Оно пройдет в очном режиме?
— Пока в режиме онлайн.
— Игроки будут приглашены на заседание?
— Обязательно должны будут присутствовать они сами или их представители. От РФС будут приглашены люди, которые занимались непосредственно этим делом, — цитирует «РБ Спорт» Андреева.
Ранее футболисты «Тамбова» Дмитрий Герман и Александр Еркин, которые подозреваются в ставках против своей команды, отказались пройти проверку на полиграфе.
По информации «СЭ», Герман и Еркин подозреваются в ставках на матчи «Тамбова» против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5). Оба футболиста вернулись к работе с командой.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/zasedanie-komiteta-po-e-tike-rfs-po-delu-germana-i-erkina-namecheno-na-15-aprelya/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю