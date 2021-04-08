Комитет по этике 15 апреля рассмотрит дело футболистов «Тамбова», подозреваемых в игре на ставках

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что рассмотрение дела об игре двух футболистов «Тамбова» на ставках запланировано на 15 апреля.

— Да, комитет рассмотрит этот вопрос. Заседание наметили предварительно на 15-е число.

— Оно пройдет в очном режиме?

— Пока в режиме онлайн.

— Игроки будут приглашены на заседание?

— Обязательно должны будут присутствовать они сами или их представители. От РФС будут приглашены люди, которые занимались непосредственно этим делом, — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

Ранее футболисты «Тамбова» Дмитрий Герман и Александр Еркин, которые подозреваются в ставках против своей команды, отказались пройти проверку на полиграфе.

По информации «СЭ», Герман и Еркин подозреваются в ставках на матчи «Тамбова» против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5). Оба футболиста вернулись к работе с командой.