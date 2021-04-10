Кафельников не рассчитывает на чемпионство «Спартака» в этом сезоне

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего матча между красно-белыми и «Локомотивом» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Как пройдет игра? Все зависит от тренера. Как он решит, так и будет. Мы не ждем никакого результата, кроме как победного. С учетом того, что от результата в этом матче будет зависеть путевка в Лигу Чемпионов — эта игра очень важна. Безусловно, положительный результат даст команде еще большую возможность выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне», — сказал Кафельников «СЭ».

Кафельников также оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне.

«Чемпионство, честно говоря, крайне оптимистичная цель, на которую я не очень рассчитываю. Отставание от «Зенита» — 4 очка, у петербуржцев оставшиеся матчи намного проще. Я думаю, что на 90% чемпионство предопределенно. Задача «Спартака», как я вижу, занять второе место и играть в Лиге Чемпионов», — добавил Кафельников.

Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдет завтра, 11 апреля, на «РЖД- Арене». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)