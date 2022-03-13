В середине первого тайма матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Сочи» полузащитник хозяев Резиуан Мирзов в течение полутора минут совершил два однотипных нарушения в единоборствах с Кириллом Заикой и Денисом Адамовым.

Эпизод матча «Химки» — «Сочи».

Эпизод матча «Химки» — «Сочи».

Эпизод матча «Химки» — «Сочи».

Футболист подмосковной команды проявил безрассудство и дважды наступил соперникам шипами на голеностопы.

В первом случае судья Алексей Матюнин вынес нарушителю предупреждение, а вот во втором пожалел Мирзова, хотя ему следовало показать вторую желтую карточку и удалить с поля.