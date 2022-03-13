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Сегодня, 14:56

Дмитрий Черышев рассказал, возможно ли развитие российского футбола после международных ограничений

Сергей Федоров
Корреспондент

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», экс-тренер «Севильи» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» оценил перспективы развития российского футбола после исключения сборной и клубов из международных соревнований.

«Думаю, у российского футбола есть возможности для развития в сложившейся ситуации. Конечно, нам будет не хватать международных матчей и ажиотажа вокруг встреч с большими европейскими командами. Еще огромный минус, что не будет матчей сборной. Надеюсь, такое положение у нас ненадолго. В любом случае сейчас стоит уделять больше внимания российским молодым игрокам. Думаю, у нас появится больше талантливых мальчишек, которые в будущем станут кандидатами в национальную сборную», — сказал Черышев «СЭ».

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Также специалист ответил на вопрос о различиях между советской и российской футбольных школах.

«Очень трудно здесь выделить конкретные различия, это больше философский вопрос. Могу здесь только делиться своим взглядом на положение дел, а не что-то утверждать. В детстве мы пробовали заниматься всеми видами спорта — хоккеем, легкой атлетикой, велоспортом, настольным теннисом, гимнастикой и другими. Мы сами в детстве все перепробовали, родители нас никуда не возили. Плюс дворовый футбол у нас процветал. У меня рядом с домом находился стадион «Ручных игр», там было много хоккейных площадок, на которых на выходных проходили как соревнования, так и просто все желающие приходились и занимались разными видами спорта. Даже зимой были площадки, на которых не заливали лед и можно было спокойно играть в футбол.

На мой взгляд, сейчас у нас нет такой массовости в спорте. Что касается самой футбольной подготовки, то мы из простой детской спортивной школы ездили на многие турниры. Мы играли против серьезных школ со всей России. Сейчас у нас пропали школы, где уделяли так много внимания чисто техническим аспектам подготовки футболистов. Занятия были направлены именно на технику, особенно зимой в залах. Работали и над ускорениями, скоростной выносливостью, но технике внимание было очень большое. Было также много специальных спортивных классов. В Европе их сейчас тоже нет в большом количестве, но каждую субботу и воскресенье во всех дворах мальчишки с мячом. Мне кажется, мы сейчас это упустили.

Это не значит, что нужно сейчас все силы бросить на восстановление такой массовости, но стоит уделить больше внимания развития молодежи и способствовать здоровой конкуренции среди молодых ребят. Если сейчас какой-то талантливый мальчишка засветился в провинции, его моментально забирают. А нам, чтобы уехать в Москву, нужно было пройти большой путь. Мы шли по ступенькам, это было очень сложно, но, когда доходил до определенного статуса, ты понимал, что прошел очень серьезную школу жизни. Это не говорит о том, что мы сейчас неправильно что-то делаем. Я просто рассказал, чего, на мой взгляд, нам сейчас не хватает", — добавил Черышев.

Ранее РФС подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) за исключение сборной России с отборочного этапа ЧМ-2022.

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Основные источники исследования

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Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
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12.03 14:00
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