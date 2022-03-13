Дмитрий Черышев рассказал, возможно ли развитие российского футбола после международных ограничений
Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», экс-тренер «Севильи» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» оценил перспективы развития российского футбола после исключения сборной и клубов из международных соревнований.
«Думаю, у российского футбола есть возможности для развития в сложившейся ситуации. Конечно, нам будет не хватать международных матчей и ажиотажа вокруг встреч с большими европейскими командами. Еще огромный минус, что не будет матчей сборной. Надеюсь, такое положение у нас ненадолго. В любом случае сейчас стоит уделять больше внимания российским молодым игрокам. Думаю, у нас появится больше талантливых мальчишек, которые в будущем станут кандидатами в национальную сборную», — сказал Черышев «СЭ».
Также специалист ответил на вопрос о различиях между советской и российской футбольных школах.
«Очень трудно здесь выделить конкретные различия, это больше философский вопрос. Могу здесь только делиться своим взглядом на положение дел, а не что-то утверждать. В детстве мы пробовали заниматься всеми видами спорта — хоккеем, легкой атлетикой, велоспортом, настольным теннисом, гимнастикой и другими. Мы сами в детстве все перепробовали, родители нас никуда не возили. Плюс дворовый футбол у нас процветал. У меня рядом с домом находился стадион «Ручных игр», там было много хоккейных площадок, на которых на выходных проходили как соревнования, так и просто все желающие приходились и занимались разными видами спорта. Даже зимой были площадки, на которых не заливали лед и можно было спокойно играть в футбол.
На мой взгляд, сейчас у нас нет такой массовости в спорте. Что касается самой футбольной подготовки, то мы из простой детской спортивной школы ездили на многие турниры. Мы играли против серьезных школ со всей России. Сейчас у нас пропали школы, где уделяли так много внимания чисто техническим аспектам подготовки футболистов. Занятия были направлены именно на технику, особенно зимой в залах. Работали и над ускорениями, скоростной выносливостью, но технике внимание было очень большое. Было также много специальных спортивных классов. В Европе их сейчас тоже нет в большом количестве, но каждую субботу и воскресенье во всех дворах мальчишки с мячом. Мне кажется, мы сейчас это упустили.
Это не значит, что нужно сейчас все силы бросить на восстановление такой массовости, но стоит уделить больше внимания развития молодежи и способствовать здоровой конкуренции среди молодых ребят. Если сейчас какой-то талантливый мальчишка засветился в провинции, его моментально забирают. А нам, чтобы уехать в Москву, нужно было пройти большой путь. Мы шли по ступенькам, это было очень сложно, но, когда доходил до определенного статуса, ты понимал, что прошел очень серьезную школу жизни. Это не говорит о том, что мы сейчас неправильно что-то делаем. Я просто рассказал, чего, на мой взгляд, нам сейчас не хватает", — добавил Черышев.
Ранее РФС подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) за исключение сборной России с отборочного этапа ЧМ-2022.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7